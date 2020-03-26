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Влияние коронавируса на спорт

Бывший президент ФК "Витесс", заразившийся коронавирусом, умер в возрасте 76 лет

21 марта Кес Баккер был госпитализирован с симптомами коронавирусной инфекции

ТАСС, 26 марта. Бывший президент нидерландского футбольного клуба "Витесс" Кес Баккер, который заразился коронавирусной инфекцией, скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщает нидерландская газета De Gelderlander.

21 марта Баккер был госпитализирован с симптомами коронавирусной инфекции. Также отмечается, что у Баккера был рак легких.

Баккер занимал должность президента клуба с 2003 по 2004 год, с 2008 по 2009 год и с 2016 по 2017 год. Также с 2016 года он был председателем наблюдательного совета клуба. В 2107 году "Витесс" впервые в истории выиграл Кубок Нидерландов. С июля 2018 по ноябрь 2019 года главным тренером клуба был российский специалист Леонид Слуцкий, ныне возглавляющий казанский "Рубин".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 450 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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