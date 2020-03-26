Федерация бокса Турции: МОК поступил безответственно, начав отборочный турнир к ОИ

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Глава Федерации бокса Турции Эюп Гёзгеч считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) подверг риску здоровье спортсменов, выступавших на европейском олимпийском квалификационном турнире в Лондоне, которые был прерван 16 марта из-за распространения коронавируса. Комментарий Гёзгеча приводит газета The Guardian.

По словам главы Федерации бокса Турции, два турецких боксера и один из тренеров национальной сборной заразились коронавирусом в Лондоне. Гёзгеч считает, что турнир должен был быть отменен, учитывая сложившуюся ситуацию в мире. Он намерен обратиться с официальной жалобой в МОК.

"Я потрясен тем, что пока весь мир принимает чрезвычайные меры по борьбе с коронавирусом, МОК и британские власти допустили старт турнира, в то время как соревнования по другим видам спорта отменены. Это было безответственно, в результате три представителя нашей сборной заразились коронавирусной инфекцией", - заявил Гёзгеч.

Европейский квалификационный турнир по боксу в Лондоне был отменен после трех дней соревнований, которые проходили без зрителей. Российские боксеры, прибывшие из Лондона, находятся на самоизоляции. 24 марта МОК принял решение перенести Олимпийские игры на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 450 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов.