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Влияние коронавируса на спорт

Эксперт: остановка турнира претендентов по шахматам нарушает спортивную логику

Соревнования в Екатеринбурге были приостановлены в четверг из-за постановления правительства РФ о прекращении воздушного сообщения с другими странами

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Приостановка турнира претендентов на звание чемпиона мира по шахматам в Екатеринбурге нарушает спортивную логику - половина соревнований прошла, обстановка была совершенно камерная, и была возможность довести турнир до конца. Таким мнением с ТАСС поделился вице-президент Шахматной федерации Москвы Сергей Смагин.

Влияние коронавируса на спорт

Турнир претендентов на звание чемпиона мира по шахматам в Екатеринбурге был приостановлен в четверг из-за постановления правительства РФ о прекращении воздушного сообщения с другими странами.

"Турнир перевалил за экватор, никто не заболел, обстановка на соревнованиях абсолютно камерная. Продолжение турнира с восьмого тура - это будет уже совсем другой турнир, и спортивная логика, конечно, нарушена. Мне, как спортсмену, всегда казалось, что соревнования должны завершаться. И в шахматах для этого есть все возможности, это всего четыре доски", - сказал Смагин.

На вопрос ТАСС о возможном завершении турнира онлайн, Смагин ответил: "Парадокс в том, что все партии наблюдаются в онлайн, и там колоссальная аудитория. Об этом нужно было подумать еще два месяца назад. Выход в онлайн был уникальной возможностью для шахматной олимпиады, но ее не рассматривали, хотя форс-мажор и объективная реальность диктовали такой ход".

На момент приостановки в турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (по 2,5). Планировалось, что турнир завершится 3 апреля.

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Влияние коронавируса на спорт
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