Член набсовета ФШР Жуков: FIDE приняла верное решение, приостановив турнир претендентов

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Международная шахматная федерация (FIDE) приняла верное решение, приостановив турнир претендентов на звание чемпиона мира в Екатеринбурге. Таким мнением с ТАСС поделился почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), вице-президент и член наблюдательного совета Федерации шахмат России (ФШР) Александр Жуков.

Соревнования были приостановлены в четверг из-за грядущего закрытия воздушного сообщения РФ с другими странами. Как сообщили ТАСС в пресс-службе FIDE, все участники соревнований чувствуют себя хорошо, результаты их последних анализов на коронавирус отрицательны. Планируется, что турнир с сохранением текущих результатов продолжится после стабилизации ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

"Правильное решение. Нужно дождаться, когда обстановка нормализуется, и спокойно доиграть этот турнир", - сказал Жуков.

На вопрос ТАСС, возможно ли доиграть турнир претендентов онлайн, Жуков ответил: "Технически это невозможно - нет возможности проконтролировать, что вы не пользуетесь компьютером, который сейчас играет сильнее любого человека. Для шахматных соревнований одно из главных правил - нельзя пользоваться гаджетами. Так что пока нереально".

Вместе с тем Жуков отметил, что онлайн-шахматы сейчас очень популярны: "В онлайне на chess.com играют все, я сам играю - там несколько миллионов человек, и дети в том числе, и гроссмейстеры. Но это неофициальные соревнования, где людям нет смысла пользоваться компьютером, поскольку они хотят получить от шахмат удовольствие".

После семи туров в турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (по 2,5).