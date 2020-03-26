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Влияние коронавируса на спорт

Минспорт Татарстана надеется на проведение Игр стран СНГ, если угроза пандемии ослабеет

Первые Игры стран СНГ должны пройти с 20 по 27 августа
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов Максим Туманов/ТАСС
Описание
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов
© Максим Туманов/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Министерство спорта Татарстана выразило надежду, что при условии ослабления угрозы пандемии коронавируса Игры стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в Казани удастся провести в запланированные даты. Об этом ТАСС рассказал министр спорта республики Владимир Леонов.

Первые Игры стран СНГ должны пройти с 20 по 27 августа, участниками соревнований должны стать спортсмены стран Содружества. Кроме них, оргкомитет может пригласить к выступлению представителей других стран.

"Сейчас у нас все на паузе, международные и внутренние соревнования отменены, практически до конца весны у нас ничего нет. Летом пока ничего не отменяли. В конце июня запланирован фестиваль уличных игр, в конце августа - Игры стран СНГ", - сказал Леонов.

"Игры стоят в графике, единственное, на паузе пока только аккредитация и покупка билетов. Инфраструктура готова, все-таки надеемся, что эта угроза [коронавируса] ослабнет в ближайшей перспективе, и большой спорт вернется в Казань, республику, нашу страну", - добавил Леонов.

По словам министра, к Играм стран СНГ есть большой интерес. "В силу олимпийского года мы делали его юниорским, чтобы к нам приехали хорошие спортсмены. Это большой, интересный турнир, и мы впервые хотели его провести в Казани, уже прошло несколько совещаний на уровне Минспорта, собирали министров стран СНГ. По поводу его проведения будем смотреть на ситуацию в динамике", - подчеркнул он.

Ожидается, что всего Казань примет более 2 тыс. спортсменов и 600 официальных лиц. Соревноваться участники будут в таких видах спорта, как дзюдо, самбо, пляжный волейбол, пляжный гандбол, мини-футбол, бокс, тайский бокс, шахматы, танцевальный спорт, фехтование, карате, гиревой спорт, армрестлинг, мас-реслинг, спортивная борьба, борьба на поясах (корэш), легкая атлетика и баскетбол.

РПЛ и клубы должны прийти к единому решению

В среду Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона из-за коронавируса. Ранее казанский "Ак Барс" призвал КХЛ завершить плей-офф из-за угрозы коронавируса и отказа финского "Барыса" и казахстанского "Йокерита" от дальнейшего участия в соревновании. "Вы сами видите, какая ситуация складывается в мире. Это нормальная практика, и понятно, что со спортивной точки зрения это все тяжеловато. Мы оказались в такой уникальной, форс-мажорной ситуации, решение принято, и мы будем двигаться дальше, но загадывать наперед не будем", - отметил Леонов.

Российская премьер-лига 17 марта объявила о приостановлении чемпионата до 10 апреля. 21 марта президент премьер-лиги Сергей Прядкин в эфире "Матч ТВ" заявил о том, что сезон будет возобновлен не ранее 24 апреля.

"Футбол - это немного другая история по сравнению с хоккеем, тем более команды, находящиеся на первых местах в чемпионате, разыгрывают путевки в еврокубки. В отличие от КХЛ, здесь другая спортивная мотивация и перспективы. Решение в любом случае за лигой. Тем более лига - это не только высшее руководство, но и клубы, то есть надо прийти к единому знаменателю", - отметил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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Влияние коронавируса на спорт
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