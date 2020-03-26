Профсоюз: решение о нерабочей неделе сильно не коснется российских футбольных клубов

МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Решение о проведении нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля сильно не заденет российские футбольные клубы. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов.

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам в среду для поддержки в условиях распространения коронавируса предложил сделать следующую неделю нерабочей с сохранением зарплат. Многие международные и национальные футбольные соревнования в мире, включая чемпионат России, приостановлены с середины марта. Большинство клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) приняло решение о переходе на режим домашних тренировок.

"Это сильно не затронет клубы, - сказал Зотов. - Надеюсь, что такое решение повлияет на те клубы, которые с упорством, достойным лучшего применения, продолжают заставлять футболистов тренироваться. Приходят разные сообщения от клубов о том, что у них продолжается тренировочный процесс. Может быть, это их как-то остановит, потому что сейчас не очень понятен смысл тренировок".

"Зачем подвергать риску работников, медицинский персонал, футболистов и тренеров? Это совершенно непонятно. А так большинство футболистов у нас уже находится на каникулах", - добавил собеседник агентства.

На вопрос о том, как сложившаяся ситуация повлияет на получение игроками зарплат по существующим контрактам, генеральный директор профсоюза сказал, что окончательное решение еще не принято. "Пока мы ждем. Идут консультации между ФИФА, УЕФА, FIFPro (Международной федерацией футбола, Союзом европейских футбольных ассоциаций и Международной федерацией ассоциаций профессиональных футболистов - прим. ТАСС), объединениями клубов и лиг на международном уровне. Сейчас мы ждем результатов, посмотрим, какие будут договоренности", - отметил Зотов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли.