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Влияние коронавируса на спорт

Эцио Гамба и другие иностранцы, работающие с российскими дзюдоистами, покинули страну

Российская Федерация с 27 марта прекратит международные полеты, кроме рейсов для вывоза россиян
Генеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Генеральный менеджер сборной России по дзюдо Эцио Гамба
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Итальянец Эцио Гамба и другие иностранные специалисты, работающие со сборной России по дзюдо, покинули страну до возобновления централизованных тренировочных мероприятий. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Федерации дзюдо России Валентин Хабиров.

Российская Федерация с 27 марта прекратит международные полеты, кроме рейсов для вывоза россиян.

"Все тренировочные мероприятия сборных команд России из-за коронавируса отменены как минимум до 16 апреля, - сказал Хабиров. - Все иностранные специалисты, работающие с командой, улетели по домам".

Гамба является генеральным менеджером сборной России по дзюдо, также с командой работают итальянцы Стефано Фрассинелли, Меличиано Маротто, французы Патрик Ру и Жан-Пьер Жибер.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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