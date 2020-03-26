Дворкович: матч за шахматную корону и турнир претендентов будут доиграны в 2020 году

МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч за звание чемпиона мира по шахматам и турнир претендентов точно будут доиграны в 2020 году. Об этом ТАСС рассказал президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

Турнир претендентов в Екатеринбурге был приостановлен в четверг из-за постановления правительства РФ о прекращении воздушного сообщения с другими странами. Победитель турнира претендентов получит право провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.