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Турнир претендентов по шахматам
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Дворкович: матч за шахматную корону и турнир претендентов будут доиграны в 2020 году

Турнир претендентов был приостановлен в четверг из-за распространения коронавируса, матч за шахматную корону запланирован на конец года
Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Матч за звание чемпиона мира по шахматам и турнир претендентов точно будут доиграны в 2020 году. Об этом ТАСС рассказал президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.

Турнир претендентов в Екатеринбурге был приостановлен в четверг из-за постановления правительства РФ о прекращении воздушного сообщения с другими странами. Победитель турнира претендентов получит право провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

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Аркадий Дворкович: турнир претендентов будет доигран в 2020 году

"Матч за шахматную корону проводится в конце года. Речи об изменении сроков нет, - сказал Дворкович. - Турнир претендентов точно будет доигран в этом году и при участии нашего главного партнера - "Сима-ленд". Вопрос точных сроков и места будет решен в ближайшее время, как только общемировая ситуация стабилизируется".

На момент приостановки в турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (по 2,5). Планировалось, что турнир завершится 3 апреля, точная дата возобновления будет объявлена позднее.

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