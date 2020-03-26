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Летние олимпийские виды спорта

Вербов покинул пост старшего тренера казанского волейбольного клуба "Зенит"

В 2019 году спортсмен объявил о завершении карьеры игрока

ТАСС, 26 марта. Российский специалист Алексей Вербов покинул пост старшего тренера волейбольного клуба "Зенит". Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

"За восемь лет Казань стала для меня и моей семьи вторым домом, - сказал 38-летний Вербов. - Здесь я провел лучшие волейбольные годы, многого достиг, у меня останется множество хороших воспоминаний и эмоций от карьеры в "Зените". В Казани я побеждал как игрок, а затем мне открыли путь в тренерскую профессию, за что я благодарен руководству клуба. Желаю команде успехов в следующих сезонах, я всегда буду всей душой за нее переживать, "Зенит" и Казань навсегда в моем сердце".

За "Зенит" Вербов выступал с 2013 года, при этом совмещая игровую карьеру с тренерской деятельностью с 2016 года. В 2019-м он объявил о завершении карьеры игрока, но остался в структуре казанского клуба на должности старшего тренера. В клубе из Татарстана он работал вместе с Владимиром Алекно, сообщается, что теперь Вербов начнет самостоятельную работу.

За время игровой карьеры Вербов семь раз выиграл чемпионат России, восемь раз - Кубок России, четырежды становился победителем Лиги чемпионов, а в 2017 году выиграл клубный чемпионат мира. В составе сборной России Вербов дважды стал бронзовым призером Олимпийских игр (2004, 2008), выиграл чемпионат мира в 2013 году, а также два раза стал серебряным призером мирового первенства (2005, 2007). Вместе с национальной командой он становился победителем Мировой лиги в 2013 году.

20 марта Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) приняла решение приостановить все соревнования под своей эгидой на неопределенный срок из-за угрозы распространения коронавируса. Мужской чемпионат России прерван на стадии квалификационного раунда плей-офф, в котором "Зенит" не принимает участие. Новосибирский "Локомотив" и "Зенит" заняли первые два места по итогам предварительного этапа чемпионата России и сразу прошли в "Финал шести", который был запланирован с 30 марта по 5 апреля.

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Летние олимпийские виды спорта
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