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Влияние коронавируса на спорт

Попов: футболисты "Ростова" хотят доиграть сезон РПЛ

Болгарский полузащитник отметил, что решение нужно принимать в зависимости от ситуации с коронавирусом в стране

ТАСС, 26 марта. Игроки футбольного клуба "Ростов" хотят доиграть сезон-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом рассказал болгарский полузащитник "Ростова" Ивелин Попов, чей комментарий приводит пресс-служба клуба.

Сезон РПЛ из-за пандемии коронавируса был приостановлен 17 марта. На данный момент команды сыграли по 22 матча из 30 запланированных. 21 марта президент премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что сезон будет возобновлен не ранее 24 апреля.

"Когда по всей Европе приостановили чемпионаты, я ожидал, что и в России это произойдет, - сказал Попов. - Отношусь к этой ситуации с пониманием, главное сейчас здоровье людей, а мы просто ждем, когда снова разрешат выходить на поле".

"Каждой стране нужно исходить из своей ситуации - сколько заболевших, какой уровень опасности для жителей. Решение должно быть принято в зависимости от этого. Если говорить об РПЛ, нам хочется доиграть сезон, но сейчас от нас ничего не зависит, посмотрим, как будет складываться ситуация", - добавил полузащитник.

"Ростов" занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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