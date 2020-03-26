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Влияние коронавируса на спорт

Стадион мадридского "Реала" станет центром по хранению медицинских препаратов

Медикаменты будут собраны за счет пожертвований, полученных от различных организаций и предприятий

ТАСС, 26 марта. Руководство стадиона испанского футбольного клуба "Реал" (Мадрид) "Сантьяго Бернабеу" предоставит помещения для хранения медикаментов, необходимых для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба мадридского клуба.

Медикаменты будут собраны за счет пожертвований, полученных от различных организаций и предприятий.

"Мадридский "Реал" в сотрудничестве с Высшим советом по спорту (CSD) запускает в Мадриде проект по поставке и распределению стратегических предметов медицинского назначения, которые будут использоваться в борьбе с пандемией COVID-19. Все собранные запасы будут переданы органам здравоохранения Испании под руководством правительства страны. Это будет сделано для того, чтобы ресурсы, столь необходимые в текущей чрезвычайной ситуации, использовались наилучшим и наиболее эффективным образом", - говорится в заявлении.

Также руководство "Реала" объявило о начале сбора пожертвований, все собранные деньги будут направлены в Министерство здравоохранения Испании.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. Сейчас в королевстве выявлено свыше 40 тыс. заболевших, более 2,5 тыс. человек умерли. Большинство инфицированных зафиксировано в автономном сообществе Мадрид.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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