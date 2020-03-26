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Влияние коронавируса на спорт

Российский хоккеист Соколов помогает с доставкой продуктов первой необходимости в Канаде

Нападающий является игроком клуба "Кэйп Бретон" и молодежной сборной России

ТАСС, 26 марта. Хоккеист молодежной сборной России Егор Соколов участвует в волонтерской помощи по разносу продуктов первой необходимости в Канаде. Об этом сообщает телеканал CTV.

"Я просто собираю продукты и развожу их по домам, оставляю их [ящики с продуктами] на ступеньках у порога, - сказал Соколов. - Думаю, что все должны серьезно относиться к нынешней ситуации - много людей заразилось в Европе. Не хочется оказаться в такой же ситуации, поэтому людям лучше оставаться дома".

Российский нападающий является игроком клуба "Кэйп Бретон", который выступает в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека. За канадскую команду Соколов играет с сезона-2017/18. На минувшем молодежном чемпионате мира 19-летний форвард провел 7 матчей, в которых набрал 4 очка (3 шайбы + 1 голевая передача). Сборная России проиграла в финале турнира канадцам со счетом 3:4.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов.

Общее число заразившихся новым коронавирусом в Канаде составляет более 3,3 тыс., 35 заболевших умерли.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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