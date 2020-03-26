Федерация регби России продлила приостановку соревнований до 27 мая

ТАСС, 26 марта. Федерация регби России (ФРР) продлила запрет на проведение соревнований под эгидой организации до 27 мая. Об этом сообщает пресс-служба ФРР.

17 марта ФРР объявила о приостановке всех соревнований до 20 апреля. В конце апреля был запланирован старт чемпионата России. Таким образом, первые матчи первенства страны также отложены до 27 мая.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли.