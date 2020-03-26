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Влияние коронавируса на спорт

Федерация регби России продлила приостановку соревнований до 27 мая

17 марта ФРР объявила о приостановке всех соревнований до 20 апреля

ТАСС, 26 марта. Федерация регби России (ФРР) продлила запрет на проведение соревнований под эгидой организации до 27 мая. Об этом сообщает пресс-служба ФРР.

17 марта ФРР объявила о приостановке всех соревнований до 20 апреля. В конце апреля был запланирован старт чемпионата России. Таким образом, первые матчи первенства страны также отложены до 27 мая.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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