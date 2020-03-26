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Влияние коронавируса на спорт

МОК: источник заражения коронавирусом турецких боксеров установить невозможно

Ранее глава Федерации бокса Турции заявил, что два боксера и один тренер национальной сборной заразились коронавирусом в Лондоне, где проходил квалификационный турнир к Олимпиаде

ТАСС, 26 марта. Источник заражения коронавирусом турецких боксеров и их тренера, принимавших участие в европейском олимпийском квалификационном турнире в Лондоне, установить невозможно. Об этом говорится в заявлении специальной боксерской группы (BTF) Международного олимпийского комитета (МОК), которая занималась организацией соревнований.

Европейский квалификационный турнир по боксу в Лондоне был остановлен с 17 марта после трех дней соревнований, которые проходили без зрителей. В четверг глава Федерации бокса Турции Эюп Гёзгеч заявил, что два турецких боксера и один из тренеров национальной сборной заразились коронавирусом в Лондоне. Гёзгеч считает, что турнир должен был быть отменен, учитывая сложившуюся ситуацию в мире.

По мнению BTF, во время квалификационного турнира в Великобритании проходили другие соревнования, поскольку правительство страны не ввело ограничений, однако BTF и оргкомитет приняли меры предосторожности и прервали турнир, когда ситуация с коронавирусом изменилась.

"[Квалификационный турнир] был прерван 10 дней назад. BTF не обладает информацией о возможной связи между турниром и инфицированием участников. Многие боксеры тренировались отдельно в Италии, Великобритании и других странах до начала турнира, недавно вернулись домой, поэтому источник инфекции установить невозможно", - говорится в заявлении.

24 марта МОК принял решение перенести Олимпийские игры на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Российские боксеры, прибывшие из Лондона, находятся на самоизоляции.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. летальных исходов. В России зарегистрировано 840 случаев заражения, 38 человек вылечились и выписаны из больниц, два человека умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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