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Влияние коронавируса на спорт

Конгресс Международной федерации бобслея и скелетона перенесен из-за коронавируса

Мероприятие состоится в Антверпене 25-27 сентября

ТАСС, 26 марта. Конгресс Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) перенесен на конец сентября из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба IBSF.

На предстоящем конгрессе IBSF будут названы города, которые примут чемпионаты мира по бобслею и скелетону 2024 и 2025 годов, а также юниорское первенство в 2022 году. Конгресс пройдет в Антверпене (Бельгия) 25-27 сентября. Изначально конгресс должен был пройти в конце июня в Шанхае (Китай), но затем был перенесен в Антверпен из-за коронавируса.

Федерация бобслея России отказалась от своих первоначальных намерений претендовать на проведение в 2024 году чемпионата мира из-за допингового скандала вокруг московской лаборатории, который может обернуться для России запретом проводить крупные спортивные мероприятия. Президент Федерации бобслея России Елена Аникина в интервью ТАСС заявила, что Россия может претендовать на проведение мирового первенства в 2025 году.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 457 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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