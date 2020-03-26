Чемпиона UFC Джона Джонса арестовали за вождение в нетрезвом виде и хранение оружия

ТАСС, 26 марта. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе американец Джон Джонс арестован за вождение в нетрезвом состоянии и хранение оружия. Об этом сообщает портал MMA Fighting.

Отмечается, что Джонс был задержан в Альбукерке (штат Нью-Мексико, США). Полицейские получили информацию о выстрелах и застали американского бойца в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля. Под водительским сиденьем правоохранители нашли пистолет, на который у спортсмена не было разрешения. На данный момент Джонс выпущен из-под стражи под залог.

Это третий случай, когда Джонс попал под арест. В 2012 году боец был арестован за вождение в нетрезвом виде, в 2015 году он был приговорен к 18 месяцам испытательного срока за участие в аварии.

В активе Джонса 26 боев в ММА, в которых он одержал 25 побед (16 - досрочно) и потерпел одно поражение. Американец одержал 14 побед в титульных боях UFC, что является рекордом организации.