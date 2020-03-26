Тренер, сделавший сборную Франции грандом. Умер Мишель Идальго

ТАСС, 26 марта. Бывший главный тренер сборной Франции по футболу Мишель Идальго скончался на 88-м году жизни. Под его руководством французская команда выиграла первый в своей истории титул, став победителем домашнего чемпионата Европы 1984 года.

Идальго умер от "естественного истощения" в окружении семьи в своем доме в Марселе. Телеканал France Info отмечает, что он так и не смог оправиться от смерти своего друга - бывшего нападающего сборной Франции и обладателя "Золотого мяча" Раймона Копа в 2017 году.

Именно во времена работы Идальго (1976-1984) французская команда сумела превратиться из середняка в гранда мирового футбола. На протяжении последних 20 лет сборная Франции является одним из фаворитов каждого крупного турнира, "трехцветные" стали победителями последнего чемпионата мира 2018 года в России. Также этот титул французы выиграли в 1998 году, а спустя два года победили на чемпионате Европы.

В бытность футболистом Идальго выступал на позиции полузащитника. Международных наград он не снискал, хотя вместе со своей командой "Реймс" в первом розыгрыше Кубка европейских чемпионов сезона-1955/56 дошел до финала, где забил мяч в ворота мадридского "Реала". Французская команда тогда сумела отыграться со счета 0:2 и выйти вперед во втором тайме благодаря голу Идальго, но в концовке "Реал" забил два мяча и одержал победу со счетом 4:3.

В следующем году Идальго перешел в "Монако", где в 1966 году и завершил футбольную карьеру. С монегасками он завоевал еще два титула чемпиона Франции (первый выиграл вместе с "Реймсом" в 1955 году) и дважды выиграл Кубок Франции. В составе сборной Франции Идальго провел только один матч.

Возвращение сборной Франции на крупные турниры

Тренерскую карьеру Идальго начал в том же "Монако", работая с резервным составом, а в марте 1976 года он был назначен главным тренером сборной Франции. К этому времени высшими достижениями французской сборной были третье место на чемпионате мира 1958 года и четвертое место на чемпионате Европы 1960 года. С тех пор французская команда участвовала лишь в одном крупном турнире - чемпионате мира 1966 года, но заняла там последнее место в группе. На протяжении всей тренерской карьеры Идальго прививал своим командам зрелищный, атакующий футбол и внушал игрокам, что главное - получать удовольствие от футбола.

Первым достижением Идальго стала победа в своей группе в отборочном турнире чемпионата мира 1978 года. Но в финальной части в Аргентине французы снова не сумели выйти из группы, уступив первые две строчки хозяевам и сборной Италии. Сборная Франции в то время только начинала свой путь в элиту мирового футбола. В составе команды уже были футболисты, которым через шесть лет предстояло стать чемпионами Европы, в том числе 23-летний полузащитник Мишель Платини.

Однако на чемпионат Европы 1980 года французы снова не отобрались, но сумели пробиться в финальную часть чемпионата мира 1982 года. Команда Идальго начала турнир с поражения от англичан (1:3), но сумела выйти из группы благодаря победе над сборной Кувейта (4:1) и ничьей с чехословаками (1:1). На втором групповом этапе французы обыграли австрийцев (1:0) и сборную Северной Ирландии (4:1) и вышли в полуфинал, где состоялся исторический матч с командой ФРГ.

Основное время игры завершилось со счетом 1:1, но к 98-й минуте матча французские футболисты забили два безответных мяча. Однако сборная ФРГ сумела отыграться и вырвать победу в серии пенальти. Этот знаменитый полуфинал вошел в историю футбола еще и потому, что в нем впервые на чемпионатах мира судьба матча решалась в серии пенальти. К матчу за третье место французы подошли немотивированными и без Платини, а также еще нескольких лидеров команды и проиграли полякам (2:3).

Золотая команда

Звездный час французского футбола пришел в 1984 году на чемпионате Европы, проходившем дома. Этот чемпионат стал бенефисом выдающегося футболиста, капитана и лидера французской сборной Платини. В пяти играх он забил девять мячей и установил рекорд результативности на одном чемпионате Европы, который не побит и по сей день.

Помимо Платини в сборной Франции подобрались очень сильные другие полузащитники, которые отлично дополняли друг друга и определяли игру команды, - Ален Жиресс, Жан Тигана и Луис Фернандес. Впоследствии группу этих футболистов во главе с Платини назвали магическим квадратом. Французы уверенно выиграли все три матча в группе, оказавшись сильнее датчан (1:0), бельгийцев (5:0) и югославов (3:2). Самым тяжелым для команды Идальго выдался полуфинальный матч.

Основное время встречи с португальцами завершилось со счетом 1:1, а в начале дополнительного французы вынуждены были отыгрываться. На 114-й минуте благодаря неожиданно проснувшемуся бомбардирскому таланту защитника Жана-Франсуа Дюмерга хозяева чемпионата сравняли счет, а через пять минут Платини забил победный гол. Дюмерг же и открыл счет в матче, а эти два мяча так и остались для него единственными с составе сборной Франции.

В финале французы со счетом 2:0 обыграли испанцев. Победный мяч снова забил Платини, а второй гол на последней минуте встречи оказался на счету Брюно Беллона. После исторической победы Идальго был назван лучшим тренером года в Европе английским журналом World Soccer, но решил покинуть свой пост. Следующие два года он работал техническим директором сборной, отказавшись от поста министра спорта Франции.

"Он был великим человеком, объединителем. Очевидно, он был увлечен прекрасной игрой, именно он дал душу сборной Франции с середины 1970-х годов, но я особенно помню его человеческие ценности. Он умел находить слова, настраивать людей на лучшее, я с большим удовольствием слушал его очень спокойные разговоры. Мишель не должен был кричать, он просто спокойно объяснял, чего он ожидал от каждого игрока", - сказал в интервью France Football чемпион Европы 1984 года Луис Фернандес.

С 1986 по 1991 год Идальго работал в качестве спортивного директора в "Марселе", за это время клуб трижды выиграл титул чемпиона страны и один раз - Кубок Франции. В 2004 году принял предложение возглавить сборную Республики Конго и работал с ней до 2006 года, подав в отставку в возрасте 73 лет.