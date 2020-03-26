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Влияние коронавируса на спорт

Овечкин предпочел бы не доигрывать регулярный чемпионат НХЛ, а сразу начать плей-офф

Командам осталось провести в "регулярке" немногим более 10 матчей

ТАСС, 26 марта. Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин заявил, что он предпочел бы не доигрывать регулярный сезон, а сразу начать плей-офф, после того как ситуация с коронавирусом придет в норму. Об этом российский нападающий сказал во время организованной НХЛ видеоконференции с капитанами команд лиги.

Сезон в НХЛ был приостановлен 12 марта. В регулярном чемпионате команды провели от 68 до 71 матча из 82 запланированных.

"Я бы предпочел начать плей-офф прямо сейчас. Мы не хотим играть дополнительные матчи", - сказал Овечкин.

"Вашингтон" находится на третьем месте в Восточной конференции, набрав 90 очков после 69 матчей. Овечкин делит первое место с форвардом "Бостона" Давидом Пастрняком в снайперской гонке, на счету обоих хоккеистов по 48 заброшенных шайб. В нынешнем сезоне российский нападающий провел 68 матчей за "Вашингтон" в которых набрал 67 очков (48 шайб + 19 голевых передач).

Теги
Овечкин, Александр МихайловичВлияние коронавируса на спорт
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