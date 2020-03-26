"Тур де Франс" может пройти без зрителей

ТАСС, 26 марта. Веломногодневка "Тур де Франс" в 2020 году может пройти без зрителей из-за ситуации с коронавирусом. Такое предположение в интервью изданию L'Equipe высказала министр спорта Франции Роксана Марасиняню.

"Экономическая модель "Тур де Франс" основана не на продаже билетов, а на телевизионных правах, - отметила она. - Сейчас все признают преимущество пребывания дома и, следовательно, предпочтут телетрансляцию просмотру гонки вживую".

Проведение "Тур де Франс" запланировано на период с 27 июня по 19 июля.

Несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, из-за которой было отменно или перенесено множество международных спортивных соревнований, организаторы "Тур де Франс" пока не изменяли дату начала многодневки.

Во Франции зафиксировано более 25 тыс. случаев заражения коронавирусом, более 1,5 тыс. человек умерли.