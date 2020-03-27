{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Один из хоккеистов "Колорадо" заразился коронавирусом

Отмечается, что игрок уже выздоровел
Хоккеисты "Колорадо" AP Photo/Ben Margot
Описание
Хоккеисты "Колорадо"
© AP Photo/Ben Margot

ТАСС, 27 марта. Тест на коронавирус одного из игроков клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Имя хоккеиста не раскрывается. Игрок находился на карантине с тех пор, как появились первые симптомы, и уже выздоровел. Отмечается, что клуб оповестил всех лиц, которые контактировали с зараженным спортсменом.

"Здоровье и безопасность наших игроков, сотрудников, болельщиков остаются нашим главным приоритетом. "Колорадо" будет продолжать работать вместе с нашим медицинским персоналом, представителями здравоохранения и делать все возможное, чтобы сотрудники и игроки команды оставались здоровы", - говорится в сообщении.

В составе "Колорадо" четверо россиян - Никита Задоров, Валерий Ничушкин, Владислав Наместников и Владислав Каменев. НХЛ остановила чемпионат 13 марта. Клуб занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 92 очка в 70 матчах. Ранее о случаях заражения в клубе объявила "Оттава".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В США зафиксировали более 80 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 1 тыс. человек.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Леброн Джеймс считает, что регулярный чемпионат НБА нужно доиграть
По его мнению, нельзя возобновлять сезон сразу матчами плей-офф
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС