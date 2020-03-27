Один из хоккеистов "Колорадо" заразился коронавирусом

ТАСС, 27 марта. Тест на коронавирус одного из игроков клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" дал положительный результат. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Имя хоккеиста не раскрывается. Игрок находился на карантине с тех пор, как появились первые симптомы, и уже выздоровел. Отмечается, что клуб оповестил всех лиц, которые контактировали с зараженным спортсменом.

"Здоровье и безопасность наших игроков, сотрудников, болельщиков остаются нашим главным приоритетом. "Колорадо" будет продолжать работать вместе с нашим медицинским персоналом, представителями здравоохранения и делать все возможное, чтобы сотрудники и игроки команды оставались здоровы", - говорится в сообщении.

В составе "Колорадо" четверо россиян - Никита Задоров, Валерий Ничушкин, Владислав Наместников и Владислав Каменев. НХЛ остановила чемпионат 13 марта. Клуб занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 92 очка в 70 матчах. Ранее о случаях заражения в клубе объявила "Оттава".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В США зафиксировали более 80 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, умерли свыше 1 тыс. человек.