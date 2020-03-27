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Леброн Джеймс считает, что регулярный чемпионат НБА нужно доиграть

По его мнению, нельзя возобновлять сезон сразу матчами плей-офф

ТАСС, 27 марта. Баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс считает невозможным переход к плей-офф без завершения регулярного чемпионата. Комментарий игрока приводит ESPN.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта из-за пандемии коронавируса. Заразились несколько игроков.

"Единственная вещь, которую просто нельзя сделать, - это перейти сразу к плей-офф, потому что это обесценивает 60 с лишним игр, в которых ребята боролись за место в матчах на вылет", - сказал Джеймс.

"Лос-Анджелес Лейкерс" ранее гарантировал себе выход в плей-офф, команда занимает первое место в Западной конференции, одержав 49 побед при 14 поражениях.

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