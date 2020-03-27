"Барселона" объявила о сокращении рабочего дня и зарплаты для сотрудников клуба

ТАСС, 27 марта. Испанский футбольный клуб "Барселона" принял решение сократить рабочий день и заработную плату для сотрудников на фоне распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Решение было принято на заседании совета директоров клуба в четверг. "Барселона" вводит сокращенный день и пропорциональное снижение заработной платы для сотрудников команды. Меры направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции и минимизацию финансовых потерь на фоне пандемии.

Также клуб передаст свои спортивные объекты департаменту здравоохранения Каталонии. "Барселона" намерена сотрудничать с продовольственным банком и больницами. Через социальные сети клуб будет публиковать ролики с обращениями врачей и тех, кто заразился инфекцией. Они расскажут населению о ситуации изнутри и предложат оставаться дома.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании зафиксирован 31 января. Сейчас в стране насчитывается свыше 56 тыс. заболевших, более 4,1 тыс. человек умерло.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 500 тыс. человек, зафиксировано более 23 тыс. смертельных исходов.