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Футболист "Манчестер Юнайтед" де Хеа пожертвовал $300 тыс. на борьбу с коронавирусом

Средства пойдут в департамент здравоохранения Мадрида на приобретение и поставку необходимого медицинского оборудования
Давид де Хеа EPA-EFE/PETER POWELL
Описание
Давид де Хеа
© EPA-EFE/PETER POWELL

ТАСС, 27 марта. Испанский голкипер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа пожертвовал $300 тыс. на борьбу с коронавирусом в Мадриде. Об этом сообщает издание Marca.

29-летний Де Хеа является уроженцем Мадрида. Профессиональную карьеру голкипер начал в "Атлетико", где играл до 2011 года. После этого де Хеа перешел в "Манчестер Юнайтед".

По информации источника, голкипер английского клуба пожертвовал средства департаменту здравоохранения Мадрида. Деньги пойдут на приобретение и поставку необходимого медицинского оборудования, а также на помощь нуждающимся. Отмечается, что де Хеа не в первый раз оказывает помощь - в сентябре 2019 года голкипер отправил $200 тыс. пострадавшим от наводнения в Аликанте.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании зафиксирован 31 января. Сейчас в стране насчитывается свыше 56 тыс. заболевших, более 4,1 тыс. человек умерло.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 500 тыс. человек, зафиксировано более 23 тыс. смертельных исходов.

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