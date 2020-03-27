Президент РФБ Кириленко переизбран в состав центрального бюро FIBA

ТАСС, 27 марта. Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко переизбран в состав центрального бюро Международной федерации баскетбола (FIBA). Об это сообщает пресс-служба РФБ.

Кириленко является членом центрального бюро FIBA с мая 2017 года. Также он возглавляет комиссию FIBA по баскетболу 3х3.

"Несмотря на то, что это была стандартная процедура, меня просто выбрали на следующий срок, если не ошибаюсь до 2023 года, я очень рад продолжить работу в большой мировой баскетбольной семье, - заявил Кириленко. - Переизбрание никак не отразится на моей деятельности в международной федерации, фактически буду заниматься тем же, чем занимался и раньше. Плюс, конечно, работа в недавно созданной комиссии по баскетболу 3х3, которая только делает первые, но достаточно решительные шаги".

"Сейчас на фоне того, что происходит в мире, очень важно быть в курсе всех событий. И для российского баскетбола имеет большое значение иметь своих представителей во многих руководящих структурах FIBA. Нам предстоит очень много работы над календарями, организацией и проведением большого количества турниров, и я считаю, что смогу принести немало пользы как для российского, так и для мирового баскетбола", - заключил он.