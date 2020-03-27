Кремлев: боксеры, которые нарушат условия карантина, могут быть исключены из сборной

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Федерация бокса России может исключить из сборной нарушителей условий карантина. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

"Если будут серьезные нарушения, будут и санкции. От штрафов до исключения из сборной", - сказал Кремлев.

Ранее Кремлев сообщил ТАСС, что организация проведет проверку возможного нарушения карантина Габилом Мамедовым и Расулом Салиевым. По возвращении домой из Лондона, где проходил олимпийский квалификационный турнир, который был прерван 16 марта из-за распространения коронавируса, все представители сборной России ушли на двухнедельный карантин.