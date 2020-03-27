{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Кремлев: боксеры, которые нарушат условия карантина, могут быть исключены из сборной

Генеральный секретарь Федерация бокса России Умар Кремлев Второго Всемирного боксерского форума. Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь Федерация бокса России Умар Кремлев
© Второго Всемирного боксерского форума. Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Федерация бокса России может исключить из сборной нарушителей условий карантина. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь организации Умар Кремлев.

На эту тему

"Если будут серьезные нарушения, будут и санкции. От штрафов до исключения из сборной", - сказал Кремлев.

Ранее Кремлев сообщил ТАСС, что организация проведет проверку возможного нарушения карантина Габилом Мамедовым и Расулом Салиевым. По возвращении домой из Лондона, где проходил олимпийский квалификационный турнир, который был прерван 16 марта из-за распространения коронавируса, все представители сборной России ушли на двухнедельный карантин.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Дзюдоист Игольников: спортсменам непросто сохранять форму к Олимпиаде, тренируясь дома
Все тренировочные мероприятия сборных России по дзюдо из-за коронавируса отменены как минимум до 16 апреля
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС