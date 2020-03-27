Агент Андриевского: главный тренер ХК "Сочи", скорее всего, продолжит работать в клубе

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Главный тренер команды Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Сочи" Александр Андриевский получил достойное предложение и с большой долей вероятности подпишет новый контракт с клубом. Об этом ТАСС сообщил агент Андриевского Шуми Бабаев.

Андриевский был назначен главным тренером "Сочи" 28 октября прошлого года, подписав контракт до конца сезона. "Сочи" занял девятое место в турнирной таблице Западной конференции и не вышел в плей-офф. В среду Континентальная хоккейная лига объявила о досрочном завершении сезона, плей-офф доигран не будет.

"Андриевский получил предложение от "Сочи" и, скорее всего, там продолжит работу. Там все нормально, проблем нет, он получил нормальное предложение, которое в принципе нас устраивает", - сказал Бабаев.

Выступавший на позиции нападающего Андриевский начал карьеру хоккеиста в минском "Динамо" в 1984 году. В 1991 году он был выбран на драфте новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго" под общим 220-м номером, за североамериканский клуб он играл с 1992 по 1993 год. В 2005 году он в составе минского "Динамо" завершил карьеру. В качестве главного тренера он работал в белорусских "Динамо" (Минск) и "Гомеле", а также в российских "Адмирале" и "Сибири".