РУСАДА открыло в интернете образовательный антидопинговый марафон

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) открыло в своих социальных сетях образовательный антидопинговый марафон, приуроченный ко Дню чистого спорта, который будет отмечаться во всем мире 10 апреля. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"Спортсмены из-за коронавируса сейчас сидят дома, у них появилось больше свободного времени, - сказала Пахноцкая. - Мы предоставили им возможность устранить все пробелы в знании антидопинговых правил. Наш образовательный марафон позволит всем спортсменам получить всю необходимую информацию, незнание которой порой приводит к таким печальным последствиям, как дисквалификация или временное отстранение. Первая лекция состоялась сегодня утром".

В рамках марафона эксперты РУСАДА проведут в сетях серию коротких лекций, посвященных роли ценностного образования в воспитании чемпионов, важности борьбы с допингом в профессиональном и любительском спорте, а также азбуке антидопинговых правил. Выслушав короткую лекцию, пользователи смогут пройти мини-тестирование и проверить полученные знания, а также прислать все интересующие вопросы в чат-бот агентства.

Программа марафона также предусматривает отдельный блок лекций для спортсменов сборных России, которые, несмотря на ограничения, касающиеся тренировочного и соревновательного процесса, смогут присоединиться в удобное для них время к коротким семинарам на узкоспециализированные темы (процедура оформления запроса на терапевтическое использование запрещенных препаратов, тонкости допинг-контроля, предоставление информации в систему АДАМС).