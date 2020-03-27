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Летние олимпийские виды спорта

Чернышенко и Матыцин вошли в состав оргкомитета Игр стран СНГ

Также в состав оргкомитета вошел президент Татарстана Рустам Минниханов
Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко Владимир Смирнов/ТАСС
Описание
Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и министр спорта Олег Матыцин вошли в состав организационного комитета первых Игр стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Это следует из постановления правительства РФ, которое опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.

Также в состав оргкомитета вошел президент Татарстана Рустам Минниханов. Чернышенко станет председателем оргкомитета, Матыцин и Минниханов - его заместителями. Проведение соревнований запланировано в Казани в период с 20 по 27 августа. Всего в оргкомитет будет 25 человек.

В Играх стран СНГ должны принять участие более 2 тыс. спортсменов и 600 официальных лиц. Соревнования пройдут в таких видах спорта, как дзюдо, самбо, пляжный волейбол, пляжный гандбол, мини-футбол, бокс, тайский бокс, шахматы, танцевальный спорт, фехтование, карате, гиревой спорт, армрестлинг, мас-реслинг, спортивная борьба, борьба на поясах (корэш), легкая атлетика и баскетбол.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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