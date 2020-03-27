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Влияние коронавируса на спорт

Чемпионат Европы по стендовой стрельбе не состоится из-за коронавируса

Проведение турнира было запланировано на 6-20 мая во французском Шатору

ТАСС, 27 марта. Чемпионат Европы по стендовой стрельбе отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF).

Проведение турнира было запланировано на 6-20 мая во французском Шатору. Также сообщается об отмене европейского отборочного турнира к Олимпийским играм в Токио по стрельбе из пневматической винтовки и пистолета, который должен был пройти в чешской Пльзени с 18 по 25 мая.

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение перенести Олимпийские игры на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Изначально Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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