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ММА

СМИ: организаторы не планируют переносить бой Нурмагомедова и Фергюсона из-за Рамадана

В этом году Рамадан пройдет с 23 апреля по 23 мая

ТАСС, 27 марта. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт не планирует переносить поединок обладателя пояса UFC в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона на длительный срок из-за Рамадана. Об этом сообщает ESPN.

Изначально турнир UFC 249, на котором Нурмагомедов должен был встретиться с Фергюсоном, планировалось провести 18 апреля в Нью-Йорке, однако атлетическая комиссия штата Нью-Йорк заявила о невозможности проведения боя из-за угрозы распространения коронавируса. Позднее Уайт сообщил, что смог найти альтернативное место проведения турнира, не назвав его.

"Я сказал им [организаторам UFC 249]: пожалуйста, организуйте бой в любое время, но до Рамадана, - заявил Нурмагомедов. - Я попросил их, и за неделю до Рамадана бой должен состояться".

В этом году Рамадан пройдет с 23 апреля по 23 мая. Нурмагомедов заявлял ESPN, что после этого ему потребуется 45 дней на восстановление, соответственно, к тренировкам он сможет приступить не ранее 7 июня. Предполагается, что для подготовки к бою ему должно потребоваться восемь недель. Из этого следует, что если Нурмагомедов не проведет поединок против Фергюсона до 23 апреля, то в октагон он сможет выйти не раньше сентября.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. На счету 36-летнего Фергюсона 28 боев, в которых он одержал 25 побед и трижды уступил.

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