Спортивный директор ФК "Атлетико" предложил не открывать летом трансферное окно

ТАСС, 27 марта. Спортивный директор испанского футбольного клуба "Атлетико" Андреа Берта предложил ближайшим летом не открывать трансферное окно. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание Mundo Deportivo.

"Я считаю, что не стоит летом открывать трансферное окно, - сказал Берта. - Футболисты должны остаться в нынешних командах до января, и уже тогда рынок можно будет вновь открыть. К этому времени клубы смогут оценить понесенные убытки [из-за ситуации с коронавирусом] и будут иметь представление о том, какие инвестиции смогут вложить".

Предполагается, что для ведущих чемпионатов стран Европы трансферное окно будет открыто с начала июля по начало сентября. Чемпионат Испании, как и большинство национальных европейских первенств, а также еврокубковые турниры на данный момент приостановлены из-за ситуации с коронавирусом.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании зафиксирован 31 января. Сейчас в стране насчитывается свыше 56 тыс. заболевших, более 4,1 тыс. человек умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов.