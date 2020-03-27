Этап Кубка вызова по художественной гимнастике в Москве перенесен из-за коронавируса

ТАСС, 27 марта. Этап Кубка вызова по художественной гимнастике в Москве перенесен на неопределенный срок по причине пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации гимнастики (FIG).

Этап Кубка вызова в Москве должен был пройти с 10 по 12 июня. Помимо соревнований в Москве, FIG отменила этап Кубка мира по спортивной гимнастике в Штутгарте (20-22 марта), а также перенесла и отменила ряд международных турниров.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли.