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Влияние коронавируса на спорт

Конгресс Международной федерации лыжного спорта отложен из-за коронавируса

Он должен был пройти 17-23 мая в Таиланде

ТАСС, 27 марта. Конгресс Международной федерации лыжного спорта (FIS) отложен на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба FIS.

Конгресс был запланирован на 17-23 мая в Таиланде.

"Учитывая текущую ситуацию с пандемией COVID-19, новая дата и место проведения конгресса еще не определены. Однако у нас есть цель организовать конгресс FIS осенью этого года", - говорится в заявлении.

В рамках конгресса запланирована генеральная ассамблея FIS, во время которой должны пройти выборы президента международной федерации, а также будут определены организаторы чемпионатов мира по лыжным видам спорта 2024 и 2025 годов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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