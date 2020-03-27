Федерация футбола Италии хочет назвать чемпиона страны, даже если сезон не будет доигран

ТАСС, 27 марта. Победитель футбольного чемпионата Италии может быть определен, даже если турнир не будет доигран. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

В Италии по причине распространения коронавируса остановлены все внутренние соревнования, включая чемпионат по футболу, возобновление которого запланировано на 3 мая. Перед вынужденной паузой команды успели провести по 25-26 матчей. На первом месте в турнирной таблице находится туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр. Далее следуют римский "Лацио" (62 очка, 26 игр) и миланский "Интер" (54 очка, 25 игр).

"Мы были бы рады закончить сезон, находясь на поле, - отметил президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина. - Но если мы больше не сможем провести матчи, то все равно хотим сохранить ценность прошедших игр и определить чемпиона, но это будет решать федеральный совет. Также нам еще предстоит определить состав команд для участия в еврокубках и какие клубы поднимутся и опустятся в национальных дивизионах".

Общее число инфицированных с начала эпидемии в Италии составляет 86 498 человек, включая умерших и 10 950 вылечившихся. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов.