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Влияние коронавируса на спорт

Федерация футбола Италии хочет назвать чемпиона страны, даже если сезон не будет доигран

Чемпионат Италии приостановлен до 3 мая

ТАСС, 27 марта. Победитель футбольного чемпионата Италии может быть определен, даже если турнир не будет доигран. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Italia.

В Италии по причине распространения коронавируса остановлены все внутренние соревнования, включая чемпионат по футболу, возобновление которого запланировано на 3 мая. Перед вынужденной паузой команды успели провести по 25-26 матчей. На первом месте в турнирной таблице находится туринский "Ювентус", на счету которого 63 очка после 26 игр. Далее следуют римский "Лацио" (62 очка, 26 игр) и миланский "Интер" (54 очка, 25 игр).

"Мы были бы рады закончить сезон, находясь на поле, - отметил президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина. - Но если мы больше не сможем провести матчи, то все равно хотим сохранить ценность прошедших игр и определить чемпиона, но это будет решать федеральный совет. Также нам еще предстоит определить состав команд для участия в еврокубках и какие клубы поднимутся и опустятся в национальных дивизионах".

Общее число инфицированных с начала эпидемии в Италии составляет 86 498 человек, включая умерших и 10 950 вылечившихся. Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов.

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ИталияВлияние коронавируса на спорт
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