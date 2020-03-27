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Влияние коронавируса на спорт

FIFPro призвала клубы с финансовыми трудностями к общению с национальными профсоюзами

В Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов обеспокоены тем, что значительное число клубов в ряде стран расторгли контракты с игроками или в одностороннем порядке снизили им зарплаты

ТАСС, 27 марта. Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) призвала футбольные клубы, у которых возникли финансовые трудности из-за ситуации с коронавирусом, начать общение с национальными профсоюзами игроков. Об этом сообщает пресс-служба FIFPro.

Большинство национальных европейских чемпионатов, а также еврокубковые турниры на данный момент приостановлены из-за пандемии коронавируса.

"Несмотря на то, что нас воодушевляет сотрудничество заинтересованных сторон на международном уровне, мы крайне обеспокоены тем, что значительное число клубов в ряде стран расторгли контракты с игроками или в одностороннем порядке снизили им зарплаты, - говорится в заявлении. - Мы призываем клубы с финансовыми трудностями встретиться с национальными профсоюзами, чтобы прийти к договоренностям, которые будут соблюдать юридические обязательства команд, а также в равной степени будут учитывать интересы как работодателей, так и игроков".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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