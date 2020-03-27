Сборная РФ по велотреку досрочно завершила сбор в Краснодарском крае из-за коронавируса

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Сборная России по велотреку из-за ситуации с коронавирусом досрочно завершила учебно-тренировочный сбор, который проходил в Краснодарском крае. Об этом ТАСС рассказал главный тренер российской команды Сергей Ковпанец.

"Это указание министерства спорта по прекращению сборов, все будут тренироваться дома. Вся сборная возвращается по местам, где они живут. Но это нормально, сейчас все так вернутся. Ребята взрослые спортсмены со стажем, думаю, они и дома найдут возможность повышать свою физическую активность", - считает Ковпанец.

"Конечно, ту программу, которую планировалось выполнить, полностью сделать не удастся, но в силу обстоятельств это правильное решение. Главное - люди, их здоровье, - отметил тренер. - Будем считать, что сейчас у них будет переходный период, планы поменялись, Игры перенесли на год, пока можно будет заняться обучением и поддерживать себя в форме".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, четверо умерли.