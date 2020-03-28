{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: руководство Ла лиги рассматривает три варианта возобновления сезона

Розыгрыш высшего дивизиона чемпионата Испании по футболу был приостановлен 12 марта
Стадион "Камп Ноу" в Барселоне EPA-EFE/ALEJANDRO GARCIA
Описание
Стадион "Камп Ноу" в Барселоне
© EPA-EFE/ALEJANDRO GARCIA

ТАСС, 28 марта. Ассоциация футболистов Испании и руководство чемпионата страны настроены возобновить сезон и рассматривают три варианта для решения данного вопроса. Об этом сообщает издание Marca.

Чемпионат Испании был приостановлен 12 марта на два тура. Однако позже из-за распространения коронавирусной инфекции возобновление турнира отложили на неопределенный срок.

По информации источника руководство лиги рассматривает три варианта для продолжения сезона. При самом благоприятном развитии событий чемпионат возобновится в середине мая и будет завершен в июле. Второй вариант - продолжение сезона летом и его завершение в августе-сентябре. Если же ситуация с пандемией не будет оперативно исправлена, то чемпионат могут возобновить в сентябре, однако в таком случае следующий розыгрыш турнира придется перенести на новые даты.

В настоящий момент в Испании выявлено свыше 64 тыс. инфицированных, 4 858 человек умерли. Таким образом, число умерших от коронавируса в королевстве превысило количество жертв в Китае. Сейчас в Испании введен режим повышенной готовности. Это предполагает ограничение передвижения жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов.

Реклама на ТАСС
Футболист "Боруссии" Ройс пожертвовал €500 тыс. предприятиям Дортмунда
Средства пойдут на помощь малому и среднему бизнесу, пострадавшему на фоне пандемии коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС