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СМИ: владелец клуба НБА "Клипперс" выделит $25 млн на борьбу с коронавирусом

Деньги пойдут на увеличение темпов разработки и тестирования вакцины
Владелец "Лос-Анджелес Клипперс" Стив Балмер AP Photo/Richard Vogel
Описание
Владелец "Лос-Анджелес Клипперс" Стив Балмер
© AP Photo/Richard Vogel

ТАСС, 28 марта. Глава компании The Ballmer Group, владеющей клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Клипперс", Стив Балмер намерен пожертвовать $25 млн на борьбу с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание Los Angeles Times.

Благотворительная группа, основанная Балмером и его женой Конни, уже выделила $10 млн фонду экстренного реагирования при медицинском университете Вашингтона. Эти средства пойдут на увеличения темпа разработки вакцины от коронавируса.

"Разработка вакцины и ее тестирование являются первостепенными задачами на данный момент, так как общества пытается сократить распространение коронавирусной инфекции, - сказал работник университета доктор Пол Рэмси. - Благотворительность имеет важное значение для увеличения скорости тестирования, что необходимо для спасения жизней. Мы благодарны Конни и Стиву Балмерам за их помощь".

Оставшиеся средства компания планирует направить в Мичиган, где родился и вырос Балмер, а также в Лос-Анджелес, где базируются "Клипперс". По информации источника, на прошлой неделе владелец клуба пожертвовал $1 млн для помощи работникам с низкой зарплатой и бездомным в Лос-Анджелесе. Также деньги пошли на обеспечение ухода за детьми, работникам здравоохранения, малых предприятий и некоммерческих организаций.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США, которые занимают первое место в мире по данному показателю, зафиксировали более 104 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли 1 693 человека, поправились 870 инфицированных.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов.

Теги
Распространение коронавируса нового типа
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