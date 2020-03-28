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Влияние коронавируса на спорт

Российские боксеры раздадут населению маски и антисептики для защиты в условиях пандемии

По словам генсека Федерации бокса России Умара Кремлева, спортсмены будут заниматься благотворительностью
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Российские боксеры будут заниматься благотворительностью и помогать населению в условиях пандемии коронавируса. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Боксеры будут заниматься благотворительностью. Мы будем помогать населению, бесплатно выдавать средства защиты, маски и антисептики. Также обязательно будем помогать ветеранам Великой Отечественной войны", - сказал Кремлев.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек, четверо умерли.

Теги
РоссияВлияние коронавируса на спорт
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