ВФЛА 6 апреля обсудит варианты изменения спортивного календаря из-за пандемии коронавируса

ТАСС, 28 марта. Руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) совместно с тренерским штабом национальной команды и медицинской комиссией намерено обсудить возможные изменения в российском соревновательном календаре, который был скорректирован из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил президент ВФЛА Евгений Юрченко, комментарий которого приводит пресс-служба федерации.

"6 апреля после окончания срока действия ограничительных мер для всех россиян мы в режиме видеоконференцсвязи соберем совещание, где представители тренерского штаба сборной, руководства федерации, нашей медицинской комиссии обсудят несколько вариантов альтернативного календаря на сезон. Окончательное решение будет приниматься в зависимости от обстановки, только когда у нас будет четкое понимание того, что есть гарантии безопасности и отсутствует какая-либо угроза здоровью наших тренеров, спортсменов, судей, сотрудников, организаторов соревнований", - заметил Юрченко.

"Мы понимаем всю неопределенность положения наших легкоатлетов, многие из которых долгое время имели и пока еще имеют проблемы с международными стартами, а теперь под вопросом оказывается еще и российский летний сезон. Мы видим, что в социальных сетях ребята пишут о своих тревогах, переживаниях. Много обсуждений и волнений касательно судьбы летнего сезона", - продолжил глава ВФЛА.

ВФЛА призвала всех российских легкоатлетов проявить терпение. "Сезон мы обязательно постараемся продолжить, но только в тот момент, когда будем полностью уверены, что это безопасно", - сказал Юрченко.

"Конечно, сроки и объем стартов сезона будут изменены, мы также ждем решений World Athletics (Всемирной ассоциации легкоатлетических федераций - прим. ТАСС), организаторов Бриллиантовой лиги по новым датам перенесенных стартов, поскольку наш календарь всегда формируется в привязке к международному. Многое будет зависеть и от возможностей проведения тренировочных сборов, как вы понимаете, это комплекс вопросов. Продолжим следить за эпидемиологической ситуацией в России и мире. Неопределенность - это всегда сложное состояние, но в настоящий момент во главу угла поставлены безопасность и здоровье, это сейчас главное", - заключил глава ВФЛА.