{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Футболисты "Ювентуса" согласились на понижение зарплаты на время пандемии

В результате клуб сэкономит около €90 млн
Футболисты "Ювентуса" Аарон Рэмзи, Криштиану Роналду и Хуан Куадрадо EPA-EFE/ELISABETTA BARACCHI
Описание
Футболисты "Ювентуса" Аарон Рэмзи, Криштиану Роналду и Хуан Куадрадо
© EPA-EFE/ELISABETTA BARACCHI

ТАСС, 28 марта. Руководство итальянского футбольного клуба "Ювентус" достигло договоренности с игроками и тренерами команды о сокращении зарплаты на время пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

На эту тему

Годовая зарплата футболистов сократится на сумму, равную совокупным выплатам за март, апрель, май и июнь 2020 года. В результате договоренности "Ювентус" сэкономит около €90 млн в сезоне-2019/20. В ближайшее время будут согласованы дополнительные условия личных контрактов. Отмечается, что в случае возобновления или официального завершения сезона клуб и игроки пересмотрят соглашение.

"Ювентус" хотел бы поблагодарить игроков и тренеров за понимание в трудное для всех время", - говорится в сообщении.

Чемпионат Италии из-за пандемии коронавируса приостановлен минимум до 3 мая. "Ювентус" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 63 очка после 26 игр. Далее следуют римский "Лацио" (62 очка, 26 игр) и миланский "Интер" (54 очка, 25 игр).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. В Италии зарегистрировано более 70 тыс. случаев заражения, общее число летальных исходов в стране превысило 10 тыс.

Теги
ИталияВлияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Футбольный клуб "Барселона" передал госпиталям Каталонии 30 тыс. медицинских масок
Сине-гранатовые лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС