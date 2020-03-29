Бывший чемпион мира по боксу Оскар Де Ла Хойя пожертвовал $250 тыс. на борьбу с пандемией

ТАСС, 29 марта. Бывший чемпион мира по боксу в первом среднем весе промоутер Оскар Де Ла Хойя и его жена пожертвовали $250 тыс. на борьбу с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной боксерской организации (WBO).

Перечисленные средства будут зачислены на счет одного из медицинских учреждений Лос-Анджелеса, где проходила лечение мать бывшего боксера.

"Я, Милли и наши дети жертвуем $250 тыс. White Memorial, чтобы помочь покрыть критические непредвиденные расходы. Я бросаю вызов знаменитостям, спортсменам, лидерам бизнеса и общественным деятелям - сделайте пожертвование в адрес ваших местных больниц, чтобы помочь во время этого кризиса", - отметил Де Ла Хойя.

Де Ла Хойя, в активе которого есть золото Олимпийских игр 1992 года в Барселоне, был одним из сильнейших боксеров своего времени. На протяжении карьеры он неоднократно менял весовые категории от легкой до средней, чтобы выходить на ринг против таких знаменитых боксеров, как Джефф и Флойд Мэйуэзеры, Бернард Хопкинс, Мэнни Пакьяо, Хулио Сесар Чавес. Всего на профессиональном ринге он провел 45 боев, одержав победы в 39 из них (30 - нокаутом) и потерпев шесть поражений. После завершения карьеры он сосредоточился на промоутерской деятельности, его услугами пользуется целый ряд известных боксеров, среди которых Сауль Альварес и Юриоркис Гамбоа.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.