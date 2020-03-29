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Мировой футбол

СМИ: ПСЖ хочет купить 17-летнего футболиста "Атлетико" Серрано

Сумма отступных - €26 млн

ТАСС, 29 марта. Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" может приобрести футболиста молодежной команды испанского "Атлетико" Хавьера Серрано. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации источника, сумма отступных за 17-летнего испанца составляет €26 млн. Отмечается, что ПСЖ попытается договориться о снижении стоимости.

Помимо молодежной команды "Атлетико", Серрано выступал за сборные Испании среди игроков не старше 16, 17 и 18 лет.

ПСЖ занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав в 27 матчах 68 очков. Французское первенство 13 марта было приостановлено на неопределенный срок из-за коронавируса.

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