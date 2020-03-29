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Влияние коронавируса на спорт

СМИ: чемпионат Англии по футболу может быть доигран летом за четыре недели

Турнир должен возобновиться в июле

ТАСС, 29 марта. Сезон-2019/20 чемпионата Англии по футболу может быть завершен летом за четыре-шесть недель. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Football London.

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Как отмечает источник, такое решение было принято в ходе телефонной конференции между руководством чемпионата, Футбольной ассоциацией Англии и Ассоциацией профессиональных футболистов. Подчеркивается, что матчи будут проходить без зрителей, турнир должен возобновиться в июле.

13 марта чемпионат Англии был приостановлен из-за ситуации с коронавирусом. Также остановлены турниры второго, третьего и четвертого дивизионов и женской лиги. Изначально предполагалось, что сезон может быть возобновлен 3 апреля, но позднее руководство лиги сообщило, что игры не начнутся ранее 30 апреля.

Чемпионат Англии был приостановлен после 29 туров. Турнирную таблицу возглавляет "Ливерпуль", который набрал 82 очка и опережает ближайшего преследователя "Манчестер Сити" на 25 очков.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Великобритании коронавирусом заразилось свыше 17 тыс. человек, 151 человек выздоровел, свыше 1 тыс. человек умерло.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 620 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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