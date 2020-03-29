Турнир по ММА "Колизей" в Москве перенесен

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Турнир по смешанным единоборствам (ММА) "Колизей", запланированный в Москве, перенесен, организаторы до последнего момента планировали его провести. Об этом ТАСС сообщил глава промоутерской компании GRP Роман Громов.

Турнир должен был состояться 29 марта.

"Первоначально, после первого приказа мэра Москвы Сергея Собянина о введении ограничений на массовые мероприятия свыше 50 человек, было принято решение провести турнир в два дня и без зрителей, чтобы не отнимать у спортсменов возможность выступить после месячной подготовки, - сказал Громов. - Однако за несколько дней до турнира стало известно, что запрет уже коснулся любых мероприятий вне зависимости от количества участников, а значит рисковать здоровьем спортсменов и нашей репутацией не представлялось возможным. В связи с этим было принято решение перенести мероприятие на неопределенный срок с сохранением карда (состава участников - прим. ТАСС) и заявок спортсменов".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 620 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человек, умерли восемь пациентов.