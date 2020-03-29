Сборная России по мини-футболу должна начать подготовку к ЧМ в августе

МОСКВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России по мини-футболу должна начать подготовку к чемпионату мира в августе. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Сергей Скорович.

Чемпионат мира должен пройти в Литве с 12 сентября по 4 октября.

"Подготовку к турниру мы должны начинать в первых числах августа. В июле еще у нас студенческий чемпионат мира, где должна быть вторая сборная. Дай бог, чтобы мы в конце апреля начали бы играть, тогда пройдет и плей-офф, и планомерная подготовка", - сказал Скорович.

17 марта Ассоциация мини-футбола России (АМФР) сообщила о приостановке соревнований по мини-футболу, проходящих под эгидой ассоциации и Российского футбольного союза. Речь идет о мужском и женском чемпионатах России, Кубке России среди мужских команд, финале всероссийских соревнований "Мини-футбол - в школу", учебно-тренировочных сборах национальных команд. Ранее почетный президент АМФР Семен Андреев сообщил ТАСС, что ассоциация рекомендовала игрокам всех клубов тренироваться индивидуально.

"Я общался со многими тренерами, уточнял, как они занимаются, что делают, что-то посоветовал. Как это будет все дальше продолжаться, неизвестно. Но пока критичного ничего нет", - отметил Скорович.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 620 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения, выздоровели 64 человека, восемь человек умерли.