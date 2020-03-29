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Футбол в Англии

СМИ: "Реал" требует от "Манчестер Юнайтед" €500 млн отступных за Вальверде

Трансфер 21-летнего уругвайца может стать рекордным в истории мирового футбола

ТАСС, 29 марта. Испанский клуб "Реал" может продать полузащитника Федерико Вальверде в английский "Манчестер Юнайтед" за рекордную сумму в истории футбола. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Football Espana.

По информации источника, английский клуб собирается в ближайшее трансферное окно усилить полузащиту и заинтересован в услугах 21-летнего уругвайца. "Реал" ответил на предложение "Манчестер Юнайтед" требованием выплаты полной суммы отступных, которая составляет €500 млн.

На данный момент рекордным трансфером в истории футбола является переход бразильского нападающего Неймара из испанской "Барселоны" во французский ПСЖ за €222 млн.

В текущем сезоне, прерванном из-за пандемии коронавируса, Вальверде сыграл в 32 матчах во всех турнирах, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи. Хавбек представляет "Реал" с 2016 года, перейдя из уругвайского "Пеньяроля".

"Манчестер Юнайтед" после 29 туров идет пятым в таблице чемпионата, набрав 45 очков.

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