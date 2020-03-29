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Перенос Олимпиады в Японии

Бах подтвердил, что отобравшиеся на ОИ-2020 атлеты смогут выступить на Играх в 2021 году

На данный момент разыграно 57% лицензий
Глава МОК Томас Бах Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Глава МОК Томас Бах
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подтвердил, что спортсмены, прошедшие квалификацию на Олимпиаду-2020, смогут принять участие в Играх в 2021 году без прохождения отбора. Комментарий Баха предоставлен ТАСС пресс-службой МОК.

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"Понятно, что те спортсмены, которые прошли квалификацию на Олимпийские игры в Токио, сохранят за собой лицензию. Это следует из того, что соревнования сохранят название - "Токио-2020", - отметил Бах.

24 марта МОК принял решение перенести Олимпийские игры на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. На данный момент разыграно 57% олимпийских лицензий, в Играх примут участие 11 тыс. спортсменов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
Бах, ТомасПеренос Олимпиады в Японии
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