Бах подтвердил, что отобравшиеся на ОИ-2020 атлеты смогут выступить на Играх в 2021 году

МОСКВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах подтвердил, что спортсмены, прошедшие квалификацию на Олимпиаду-2020, смогут принять участие в Играх в 2021 году без прохождения отбора. Комментарий Баха предоставлен ТАСС пресс-службой МОК.

"Понятно, что те спортсмены, которые прошли квалификацию на Олимпийские игры в Токио, сохранят за собой лицензию. Это следует из того, что соревнования сохранят название - "Токио-2020", - отметил Бах.

24 марта МОК принял решение перенести Олимпийские игры на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции. На данный момент разыграно 57% олимпийских лицензий, в Играх примут участие 11 тыс. спортсменов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.