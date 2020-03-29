Коу: перенос Олимпиады избавил атлетов от волнения, вызванного неопределенностью

ТАСС, 29 марта. Перенос Олимпиады в Токио избавил атлетов от психологической нагрузки, связанной с подготовкой к Играм в условиях пандемии коронавируса. Такое мнение высказал президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу, комментарий которого приводит радиостанция Talksport.
Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) перенес Олимпийские игры на 2021 год. Они должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.
"Мы не хотели, чтобы атлетам приходилось идти против рекомендаций властей, возможно, даже нарушать закон. Конечно же, они всегда были обеспокоены. Не только своей тренировочной программой, но и тем, что рискуют заразиться, а также заразить свои семьи, детей, родственников. Мы хотели как можно быстрее обезопасить их от этих волнений", - заявил Коу.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.