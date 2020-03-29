Коу: перенос Олимпиады избавил атлетов от волнения, вызванного неопределенностью

ТАСС, 29 марта. Перенос Олимпиады в Токио избавил атлетов от психологической нагрузки, связанной с подготовкой к Играм в условиях пандемии коронавируса. Такое мнение высказал президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу, комментарий которого приводит радиостанция Talksport .

Во вторник Международный олимпийский комитет (МОК) перенес Олимпийские игры на 2021 год. Они должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

"Мы не хотели, чтобы атлетам приходилось идти против рекомендаций властей, возможно, даже нарушать закон. Конечно же, они всегда были обеспокоены. Не только своей тренировочной программой, но и тем, что рискуют заразиться, а также заразить свои семьи, детей, родственников. Мы хотели как можно быстрее обезопасить их от этих волнений", - заявил Коу.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.