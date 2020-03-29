Хоккеисты "Локомотива" в последние две недели не контактировали с заразившимся тренером

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Игроков ярославского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Локомотив" не будут централизованно тестировать на наличие коронавирусной инфекции, после того как тест главного тренера команды канадца Майка Пелино показал положительный результат, хоккеисты не контактировали со специалистом в последние две недели. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил пресс-атташе клуба Александр Саханов.

В воскресенье пресс-служба омского "Авангарда" сообщила, что у 60-летнего Пелино и его супруги выявлена коронавирусная инфекция. 11 марта "Локомотив" завершил сезон в КХЛ, проиграв "Йокериту" в первом раунде Кубка Гагарина.

"Команда распущена давно, мы закончили выступления 11 марта. С 13 марта команда распущена, у нас сейчас нет ни тренировочного процесса, ни игр, естественно. Централизованно никого проверять не будут", - сказал он.

Саханов уточнил, что Пелино уехал в Канаду через два дня после заключительного выступления команды, с игроками он с тех пор не контактировал.

Пелино возглавил "Локомотив" по ходу сезона-2019/20, его контракт с клубом истечет 30 апреля. Сезон КХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.